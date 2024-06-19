أربيل يكرم وفادة "فرسان المملكة" بهدفين نظيفين ونوروز يتغلب على النفط

2024-06-19 19:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق أربيل على ضيفه نفط ميسان، كما تغلب نوروز على النفط، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة أربيل ونفط ميسان على ملعب فرانسو حريري في أربيل عند الرابعة و45 عصراً، وانتهت لصالح "القلعة الصفراء" بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفاً من ركلة جزاء عن طريق محمد قاسم نصيف في الدقيقة 79، وسجل هدفه الثاني عن طريق برزاد شيخ زاد في الدقيقة 90+3.

‏وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 36 بالمركز 14، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 39 بالمركز 11.

كما فاز فريق نوروز على مضيفه فريق النفط بنتيجة 1-0، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق اللاعب مروان حسين بالدقيقة 40، ولم تتغير في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

‏وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 51 بالمركز السادس، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 43 بالمركز التاسع.