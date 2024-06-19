انطلاق نهائي المجموعة الأولى لبطولة بغداد يوم الجمعة المقبل
2024-06-19 19:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
ينطلق نهائي المجموعة الأولى لبطولة بغداد للفرق الشعبية، يوم الجمعة المقبل، على ملعب أبي نواس.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيشهد ملعب أبي نواس يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً، نهائي المجموعة الأولى لبطولة بغداد الأولى للفرق الشعبية لكرة القدم التي نظمها فريق التواصل الحكومي التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمصرف التجاري العراقي التي تجمع فريقي المعامل والزعفرانية".
وأضاف، أن "نظام البطولة قسم إلى ثلاث نواح الكرخ والرصافة ومدينة الصدر شارك خلال البطولة أكثر من 88 فريقاً شعبيا في بغداد".
وتابع، أن "رئيس اللجنة المشرفة على البطولة علي مؤيد القيسي، أعلن أن هنالك بطولة تلي بطولة بغداد وهي بطولة النخبة التي سيشارك بها 12 فريقاً الذين تأهلوا في منافسات بطولة بغداد الأولى كما أوضح أن هنالك بطولات ستنطلق في محافظاتنا في الأيام القليلة المقبلة".
ينطلق نهائي المجموعة الأولى لبطولة بغداد للفرق الشعبية، يوم الجمعة المقبل، على ملعب أبي نواس.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيشهد ملعب أبي نواس يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً، نهائي المجموعة الأولى لبطولة بغداد الأولى للفرق الشعبية لكرة القدم التي نظمها فريق التواصل الحكومي التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمصرف التجاري العراقي التي تجمع فريقي المعامل والزعفرانية".
وأضاف، أن "نظام البطولة قسم إلى ثلاث نواح الكرخ والرصافة ومدينة الصدر شارك خلال البطولة أكثر من 88 فريقاً شعبيا في بغداد".
وتابع، أن "رئيس اللجنة المشرفة على البطولة علي مؤيد القيسي، أعلن أن هنالك بطولة تلي بطولة بغداد وهي بطولة النخبة التي سيشارك بها 12 فريقاً الذين تأهلوا في منافسات بطولة بغداد الأولى كما أوضح أن هنالك بطولات ستنطلق في محافظاتنا في الأيام القليلة المقبلة".