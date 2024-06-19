التعادل يعقد مهمة كرواتيا في يورو 2024

2024-06-19 19:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق المنتخب الكرواتي رقما سلبيا تاريخيا، خلال مواجهة ألبانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الأوروبية.وبحسب شبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب كرواتيا في التسديد على مرمى الخصم خلال الشوط الأول من مباراة بدور المجموعات للبطولة.وانتهى الشوط الأول بتقدم ألبانيا بهدف دون رد، فيما عدل الكروات النتيجة في الشوط الثاني لتصبح لصالحهم 2-1.ولكن، نجح منتخب ألبانيا في تسجيل التعادل في الدقيقة 90+5، لتصبح النتيجة 2-2.وكان المنتخب الكرواتي قد خسر في لقاء الجولة الأولى ضد إسبانيا 0-3.