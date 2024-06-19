فوزان لأربيل ونوروز في دوري النجوم

2024-06-19 20:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريقا أربيل ونوروز، مساء اليوم الأربعاء، فوزين مهمين ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق .وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية ( واع )، أن فريق أربيل نجح اليوم الأربعاء من تخطي منافسه نفط ميسان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في ملعب فرانسوا حريري.وأضاف أن الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين فيما تمكن القلعة الصفراء من تسجيل هدفين في الشوط الثاني بإمضاء محمد قاسم وبرزان شيرزاد.وتابع أن نوروز تغلب هو الآخر على ضيفه فريق النفط بهدف دون رد سجله المهاجم مروان حسين في الشوط الأول من المباراة التي جرت في ملعب الساحر أحمد راضي.