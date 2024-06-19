كركوك.. "الزاب" يحول فرحة عائلة بالعيد إلى مأتم

2024-06-19 20:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ناحية التون كوبري شمالي كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بغرق صبي أثناء السباحة في نهر الزاب، حيث كان مع عائلته يقضون الوقت بمناسبة عيد الأضحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً كان برفقة عائلته يقضون وقت الظهيرة على ضفاف نهر الزاب في ناحية التون كوبري (45 كم شمالي كركوك)"، وإلا أنه غرق أثناء السباحة".

وأضاف أن "غواصيّ الشرطة النهرية تمكنوا من انتشال جثته ونقلها إلى الطب العدلي ومن ثم تسليمها إلى ذويه الذين انقلبت فرحتهم بالعيد مأتماً".

ويشهد نهر الزاب تسجيل حالات غرق لشباب وأطفال في فصل الصيف حيث يقصدونه للسباحة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في كركوك، قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "على الشباب وعوائلهم الابتعاد عن السباحة في نهر الزاب بناحية التون كوبري، وكذلك في مياه سدة الدبس (55 كم شمال غربي كركوك)، كون السباحة تؤدي إلى حالات غرق ويجب الابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بالتعليمات التي تنشرها المديرية في كركوك".