بينهم عراقيون.. "بغداد اليوم" تنشر صور ضحايا القارب الذي غرق قرب سواحل إيطاليا

2024-06-19 20:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، صوراً لضحايا غرقوا في البحر بعد تحطم قاربهم قرب الساحل الجنوبي لإيطاليا.

وكان القارب الذي حمل على متنه 76 مهاجراً من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون من اقليم كردستان، قد قضوا غالبيتهم باسثناء 10 منهم اغلبهم من الكرد في الاقليم.

وقالت منظمات أممية الاثنين الماضي انه وفي حادث تحطم القارب، أجلى منقذون عشرات المهاجرين، لكنهم عثروا على 10 جثث عالقة تحت سطح قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، وفق ما ذكرت منظمة الإغاثة الألمانية "ريسكشيب".

ونقلت وكالات أممية عن ناجين قولهم إن سفينة غرقت على بعد نحو 200 كيلومتر قبالة كالابريا كانت قد أبحرت من تركيا قبل ثمانية أيام لكن النيران اشتعلت بها وغرقت.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان إن عملية البحث والإنقاذ بدأت بعد نداء استغاثة من قارب فرنسي كان يبحر في منطقة حدودية، حيث تجري اليونان وإيطاليا عمليات بحث وإنقاذ.

وقالت وكالات أممية إن الناجين والمفقودين في البحر جاءوا من إيران وسوريا والعراق.











