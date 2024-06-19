2024-06-19 20:24:06 - المصدر: منصة إيشان

اعتبر الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت حكومة الاحتلال توسيع الحرب. وقال نصر الله، في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه “حزب الله” تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله: “دخول عناصر المقاومة إلى الجليل واحتلال المواقع فيها احتمال مطروح إذا قررت حكومة الاحتلال […]

ظهرت المقالة خطاب نصر الله.. وعيد بدخول الجليل والصهاينة يتأهبون أولاً على ايشان.