بانخفاض ملحوظ عن 2023.. أكثر من 1000 أضحية في أربيل خلال أيام العيد

2024-06-19 21:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المسلخ العصري في أربيل، يوم الأربعاء، عن نحر أكثر من ألف أضحية في المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجمالي عدد الأضاحي في محافظة أربيل بلغ 1028 أضحية خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى، منها 759 رأساً من المواشي الصغيرة، و269 رأساً من المواشي الكبيرة، فيما رفضت إدارة المسلخ 1676 كيلوغراماً من اللحوم.

وبحسب إحصائية المديرية فإن عدد الأضاحي انخفض بنسبة ملحوظة خلال هذه السنة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 1872 رأساً خلال الأيام الأربعة للعيد.