ألمانيا تتجاوز المجر وتحجز مقعدا في ثمن نهائي يورو 2024

2024-06-19 21:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوضعت ألمانيا قدما في ثمن نهائي يورو 2024، بالتغلب على المجر بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.وسجل ثنائية ألمانيا جمال موسيالا (22) وإلكاي جوندوجان (67).وبتلك النتيجة، رفعت ألمانيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ولا تملك المجر رصيدا من النقاط وتحتل المركز الثالث، وسيتأهل المانشافت لثمن النهائي رسميا في حال فشلت أسكتلندا في التغلب على سويسرا اليوم.بدأت المجر المباراة بقوة، بتأخر كيميتش في إعادة الكرة للخلف في الدقيقة الأولى، ليفتكها سالاي وينفرد بنوير، ولكن نجح الحارس الألماني في إبعادها.وأتى الرد الألماني في الدقيقة الخامسة، بتسديدة أرضية من هافيرتز من على حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد جولاتشي.وكادت ألمانيا أن تفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 11، باستغلال هافيرتز خطأ من أوربان داخل المنطقة، ليفتكها وينفرد بجولاتشي ويسدد كرة قوية تألق الأخير في إبعادها إلى ركنية.واستمرت أخطاء المجر لتنجح ألمانيا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 22، بعدما مرر موسيالا الكرة لجوندوجان داخل المنطقة وحاول أوربان افتكاكها ولكنه سقط ليفتكها جوندوجان ويعيدها لموسيالا الذي سدد مباشرة في الشباك.وحاولت المجر تعديل النتيجة سريعا في الدقيقة 26، بتنفيذ سوبوسلاي مخالفة من على حدود المنطقة مسددا كرة مباشرة تألق نوير في التصدي لها.وبعد فترة من الهدوء، عادت ألمانيا للمحاولة من جديد في الدقيقة 42، بتسديدة من فيرتز من خارج المنطقة ذهبت أعلى العارضة.وقدمت ألمانيا لوحة فنية بسلسلة من التمريرات المميزة في الدقيقة 44، انتهت بتسديدة قوية من موسيالا من على حدود المنطقة، مرت جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (1-0).ومع بداية الشوط الثاني، تابع كروس كرة مبعدة من جولاتشي في الدقيقة 55، ليسدد كرة قوية من على حدود المنطقة، اصطدمت بناجي وتصدى لها الحارس بعدها.وأهدرت المجر فرصة كبيرة لتعديل النتيجة في الدقيقة 60، بارتقاء فارجا لعرضية من سالاي، مسددا رأسية علت العارضة بقليل.وبحث موسيالا عن قتل المباراة بهدف ثان في الدقيقة 62، بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة، ولكن مرت كرته إلى جوار القائم.وقتلت ألمانيا المباراة بالفعل بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما أرسل ميتلشتيت عرضية أرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى جوندوجان الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.وارتفعت المعنويات الألمانية وكادت أن تضيف الهدف الثالث في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من كيميتش من الجانب الأيمن للمنطقة حاول فولكروج تغيير اتجاهها بالرأس، ولكن مرت الكرة إلى جوار القائم.واستمر الزحف الألماني تجاه مرمى المجر بتسديدة أرضية من ساني من على حدود المنطقة في الدقيقة 75، تصدى لها جولاتشي.وفي الدقيقة 90، تابع أوربان كرة سقطت من يد نوير ليسدد تجاه المرمى الخالي، ولكن أبعد كيميتش الكرة من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا (2-0).