الأول عربيا والسابع عالميا.. العراق يحقق تميزا بعدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز

2024-06-19 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الجامعات العراقية حققت تميزا بعدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة وجاءت الأولى عربيا والسابعة عالميا.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيدا على مؤشر الخدمات التعليمية في الجامعات العراقية وبرامجها الأكاديمية المتنوعة وارتباطها بمسار التنمية المستدامة وأهدافها ومواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات والإسهام بصناعة الوعي وتقديم الحلول العلمية، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق العراق المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة (Times Higher Education Impact Rankings 2024) من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024 التي شهدت تنافس 2152 من 125 دولة حول العالم".وأضافت، أنه "استنادا إلى النتائج المتحققة التي أظهرت العراق في ترتيب متميز فإن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ماضية بكل ثقة في الارتقاء بجودة الأداء الجامعي وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تلبي متطلبات المعرفة العلمية والمهارات التقنية التي تقتضيها خدمة المجتمع ومقاييس التعليم الجيد والاعتماد الأكاديمي التي تتضافر معها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".