الإعمار تعلن عن افتتاح جزئي لمجسر النسور خلال الشهر الحالي

2024-06-19 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، المشاريع التي ستنجز خلال الشهر المقبل، فيما أشارت إلى أن الشهر الحالي سيشهد افتتاحا جزئيا لمجسر النسور.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع فك الاختناقات المرورية تسير وفق المخطط بل يسبق المخطط"، مبينا، أن "هناك مشاريع أنجزت قبل الموعد التعاقدي، وهناك مشاريع أخرى تنجز قبل توقيت التعاقد، منها الافتتاح الجزئي لمجسر النسور الذي يمثل حلا مروريا مهما ويدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة خلال الشهر الحالي".وبين، أن "الجسر سيكون عابرا من شارع دمشق إلى الجواهري وبالعكس والنزول باتجاه الحارثية والذي سيكون سالكا أمام حركة السير"، لافتا إلى، ان "هناك مشاريع أخرى منها ربط منطقة جميلة بشارع الجهاد والذي سيكون جاهزا مع بداية الشهر المقبل ومجسر ساحة عدن وصنعاء خلال تموز المقبل، يليه المجسرات في تقاطع 77 وغيرها من التقاطعات والمشاريع".وذكر، أن "90 بالمئة من الحزمة الأولى ستنجز خلال هذا العام، والمتبقي منها سينجز في الربع الأول أو بالنصف الأول من العام المقبل"، لافتا إلى، أن "المشاريع التي ستنجز بالنصف الأول من العام المقبل هي مشاريع توسعة أبي نواس وربط الجسر المعلق بجسر الطابقين ومشروع ساحة الطلائع وجسر غزة".