2024-06-19 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 14 شخصاً بتهم المتاجرة بالمخدرات ولعب القمار وقضايا أخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت مكاناً للقمار والمراهنات (تلخانة) في منطقة الفناهر بالباب المعظم وسط بغداد، وألقت القبض على أربعة أشخاص يقامرون بلعب الريسز، وضبط أجهزة تستخدم في اللعب".

بدورها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تنفذها قطعات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في مناطق شرق العاصمة بغداد لبسط الأمن وفرض سلطة القانون، ألقت مفارز الفرقة في حي الرشاد القبض على متهم بتجارة المخدرات وبحوزته 500 غرام من مادة الكريستال، و20 غراماً من مادة مخدرة كريمية اللون، أدوات تعاطي".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على سبعة متهمين بالرمي العشوائي مع ضبط سلاح كلاشنكوف، والمشاجرة، ومخالفة آمر محكمة، في مناطق الشعب، وسبع قصور، والحسينية، وتمت تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة".