البصرة.. مشكلة عائلية تنتهي بتعرض رجل لـ 6 اطلاقات نارية على يد نجله

2024-06-19 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، بتعرض رجل لـ 6 اطلاقات نارية على يد نجله بسبب مشاكل عائلية في البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا أصاب والده بـ 6 اطلاقات نارية بعد مشكلة عائلية في الزبير"، مبينا ان "القوات الأمنية تبحث عن مرتكب الجريمة".

وسجلت محافظات عراقية خلال الساعات الماضية عدة جرائم ومشاجرات ونزاعات عشائرية، ما ادى لسقوط العديد من الضحايا.