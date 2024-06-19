2024-06-19 22:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة النجف، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص ثالث من المتورطين بالنزاع العشائري الذي اندلع في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ألقت القبض على الشخص الثالث المتورط بحادث منطقة الحيدرية والتي راح ضحيتها قتيلين اثنين، والتحقيق جاري بالقضية.

وصباح اليوم، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في ناحية الحيدرية شمالي النجف، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، وأدى إلى مقتل شخص واحد، قبل أن تتحرك قوة أمنية كبيرة لفرض السيطرة عليه، والتحقيق في أسباب اندلاعه.

وفق تفاصيل النزاع، أوضح مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "نزاع الحيدرية، نتج عنه حرق ثلاثة منازل تباعة للعشيرة التي تسببت بقتل أحد أفراد الطرف الثاني"، لافتاً إلى أن "أفراد الدفاع المدني نجوا من محاولة اغتيال، بعدما تعرضوا لإطلاق نار نتيجة محاولتهم إخماد نيران المنازل المحترقة".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "النزاع نتج عنه أيضاً إصابة عنصرين أمنيين أثناء محاولة فض النزاع العشائري في ناحية الحيدرية".

ولاحقاً أصدرت قيادة شرطة النجف، توضيحاً رسمياً بشأن ما شهدته ناحية الحيدرية شمالي المحافظة، من نزاع دامٍ وعنيف.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما حدث في ناحية الحيدرية هو حادث مشاجرة جرى فيها إطلاق نار بسبب خلاف على أرض زراعية، مما أدى إلى قتل اثنين من المواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الموقف، وطوقت المنطقة قبل أن تشرع باعتقال اثنين من المتهمين"، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث من قبل الأجهزة المختصة".