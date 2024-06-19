العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن منافذ لدعم مرضى السرطان

2024-06-19 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مؤسسة وارث للصحة العامة إحدى تشكيلات هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن منافذ لدعم مرضى السرطان.وقالت المؤسسة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تسعى إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون ذات ريادة وطنية في الاستجابة والرعاية الشاملة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، عبر توفير بيئة داعمة لجهود الوقاية والرعاية لمرضى السرطان والأمراض المستعصية من خلال توفير علاجات سهلة الوصول ومنصفة لجميع الأطفال بشكل مجاني بدون أي تمييز، وعلاجات بكلف مدعومة للبالغين".وأضافت، أنه "تعزيزا للدور المجتمعي التكافلي وإيجاد فرصة لمن يريد البذل والعطاء والمساهمة في دعم مشروع المؤسسة الكبير في توفير العلاج المجاني لفئة مرضى أطفال السرطان دون سن الثالثة عشرة والعلاج المدعوم للفئات العمرية الأخرى بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي لهم أعلنت مؤسسة وارث للصحة العامة عن منافذ لإيصال الدعم عبر زين كاش: 07855578889 والحساب البنكي (المصرف العراقي للتجارة) دينار: 001-013055-0012 و دولار: 002-013055-0012 بالإضافة إلى منفذ الكي كارد على الرابط https://bit.ly/QiCard-Warith".وبينت، أن "الهيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة، باشرت بتنفيذ خطة إستراتيجية خاصة بإنشاء سلسلة من المستشفيات الجراحية في عدد من المحافظات العراقية، فضلا عن المؤسسات الصحية الحالية الفاعلة والمستمرة في تقديم خدماتها ذات الجودة العالية وفقا لمعايير الاعتمادية الطبية الدولية".وأردفت، أنه "للهيئة ما يقارب (14) مؤسسة صحية منها (6) مستشفيات ذات اختصاصات مختلفة في علاج الأورام السرطانية وزراعة نخاع العظم وجراحة عامة بالإضافة إلى مستشفى خديجة الكبرى التخصصي للمرأة ومستشفى سفير الإمام الحسين ع الجراحي بإدارة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة".وتابعت، أن "للهيئة (5) مراكز بتخصصات متنوعة، أحدها في اعتلال العضلات والأعصاب والأخرى في الطب التخصصي والعيون وغسيل الكلى ومركز ميزان للرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى اكاديميتي السبطين للتوحد أحدهما في كربلاء المقدسة والأخرى في البصرة".