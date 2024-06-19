أمانة بغداد تعلن قرب وضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العراق

2024-06-19 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهات تخص الخدمات، وفيما أشارت إلى إطلاق تطبيق بغداد صوت المواطن لاستقبال شكاوى المواطنين، أكدت قرب وضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العراق.وقال المعاون الفني للعلاقات والإعلام في الأمانة عدي كاظم طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار غرفة العمليات في أمانة بغداد مساء يوم أمس، وكان في استقباله أمين بغداد عمار موسى والوكلاء والمديرون العامون في أمانة بغداد، حيث قدم أمين بغداد رؤية متكاملة عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك والاستنفار الكامل الذي تقوم به في تقديم الخدمات وتهيئة مناطق ترفيهية وإدامتها أيضا مع استنفار جهود دائرة مياه بغداد ومجاري بغداد والدوائر البلدية وقيامها بأعمال التنظيف اليومية واستمرار أعمال الصيانة".وأضاف، "في غرفة العمليات هناك فرقة خاصة لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال تطبيق بغداد صوت المواطن حيث الآن بإمكان أي مواطن تقديم شكوى وهو في بيته عن طريق التطبيق"، مشيرا إلى، أنه "سيتم استقبال الشكوى وإنجازها، حيث سيتابع المواطن شكواه ومراحل إنجازها".وبين، أن "هناك مراقبة مشددة على هذا البرنامج أيضا، مع تخصيص أرقام هواتف عبر السوشل ميديا لاستقبال شكاوى المواطنين"، لافتا إلى، أن "أمين بغداد استعرض المشاريع المستقبلية لأمانة بغداد واهتمام الأمانة بالمناطق التاريخية".وذكر، أن "الأمانة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة في إنجاز أعمال تأهيل المرحلة الثانية من تطوير المنطقة القديمة"، لافتا إلى، أنه "بعد زقاق المتنبي سيكون هناك محور السراي وخلال الأيام المقبلة سيتم إنجازه".وتابع، أن "أمين بغداد تطرق إلى المشاريع التي تقوم بها الأمانة من أعمال تطوير الشوارع الرئيسية والمحلات السكنية وتقديم خدمات الماء والمجاري للمناطق غير المخدومة أيضا"، لافتا إلى، أن "أمين بغداد قدم رؤية في افتتاح عدة متنزهات خلال المدة الأخيرة لزيادة المساحات الخضراء بإنشاء مراكز ترفيهية للمواطن".وأشار إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء أثنى على جهود أمانة بغداد وشكرهم على الخدمات التي تقوم بها خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك".ولفت إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة تكثيف تقديم الخدمات"، موضحا، أن "بغداد يسكنها أكثر من 8 ملايين شخص وهذا يسبب ضغطا على العاصمة، فلذلك يجب أن تتوفر الخدمات على مدار 24 ساعة".وبين، أن "رئيس الوزراء طالب أمانة بغداد بإيجاد برامج خدمية متطورة تلائم ما موجود من التقدم التقني بعملية تقديم الخدمات واستمرار مشروع بغداد أجمل وإشراك الفنانين التشكيليين في وضع رؤية وهوية بصرية للعاصمة بغداد"، لافتا إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء أثنى على أمانة بغداد في إنشاء غابات بغداد التي ستكون على مساحة 5000 دونم في معسكر الرشيد، حيث سيتم خلال المدة المقبلة وضع الحجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العراق على أرض معسكر الرشيد".وذكر، أنه "سيكون هناك افتتاح قريب جدا لمحور السراي، وهو مكان تاريخي مهم، حيث أثنى رئيس مجلس الوزراء على هذه الأعمال التاريخية؛ كون بغداد مدينة تاريخية وقديمة و تستحق أن يكون لها إعادة تأهيل وتطوير للمناطق التي تكون محط أنظار المواطنين من أهالي بغداد والمحافظات ودول العالم".وأشار إلى، أن "رئيس الوزراء أشاد بتطبيق بغداد صوت المواطن الذي أطلق عام 2023 خلال حفل مئوية أمانة بغداد وآلية تقديم الشكاوى وإنجازها للمواطنين من خلال تقديم شكواهم وإنجازها في الوقت المناسب"، لافتا إلى، أن "أمين بغداد شكر رئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي يقوم به والذي انعكس على تقديم الخدمات للعاصمة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، امس الثلاثاء، على ضرورة إشراك الفنانين والتشكيليين في اللجنة العليا للتصاميم من أجل الاستفادة من خبراتهم، فيما أشار إلى أهمية تطوير قطاع الخدمات في بغداد.وأشار إلى، "أهمية مشاريع الترفيه والمساحات الخضراء، والمشاريع الصديقة للبيئة"، موضحاً، أن "مشروع (غابة بغداد)، على مساحة 5 آلاف دونم، سيكون في المقدمة، كما أكد على ضرورة إشراك الفنانين والتشكيليين في اللجنة العليا للتصاميم واللجنة العليا للذوق العام؛ من أجل الاستفادة من خبراتهم، وتقديم الدعم لعمل الأمانة، بشكل يكمل أهدافها".