نصر الله يحذر قبرص من فتح مطاراتها وقواعدها لإسرائيل

2024-06-19 22:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب، منبهاً في الوقت نفسه قبرص من مغبّة فتح مطاراتها وقواعدها أمام اسرائيل لاستهداف لبنان. واوضح نصر الله في كلمة ألقاها خلال تأبين قيادي بارز في صفوف حزبه قضى الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، أن إسرائيل يعرف جيدا أن حزب الله حضر نفسه "لأسوأ الأيام"... وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في اسرائيل بمنأى عن صواريخهم، مضيفاً "عليه أن ينتظرنا براً وجواً وبحراً". وجاءت مواقف نصر الله غداة اعلان الجيش الإسرائيلي "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان،