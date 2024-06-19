القوة الجوية ودهوك يحققان الفوز والشرطة يتعادل مع زاخو

2024-06-19 22:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققا فريقا القوة الجوية ودهوك الفوز على منافسيهما، فيما تعادل الشرطة مع زاخو، مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 3-2 وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدفين دون مقابل لنفط البصرة، سجل أيمن حسين الهدف الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف لاعب الجوية رسلان حنون الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني أضاف الجوية هدفه الثالث في الدقيقة 58 عن طريق مصطفى وليد، وقلص نفط البصرة النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق أثير صالح في الدقيقة 64 و90+9.

كما فاز فريق دهوك على مضيفه فريق الطلبة بهدفين دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 4 عن طريق هيران آزاد، وفي الشوط الثاني أضاف دهوك هدفه الثاني عن طريق يانيك زاكري في الدقيقة 72.

وجرت المباراة على ملعب دهوك الأولمبي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما انتهت مباراة الشرطة ومضيفه فريق زاخو بالتعادل السلبي من دون أهداف.