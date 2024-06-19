"رغم حرارة الجو".. عجلة الاقتصاد تنتعش في بغداد خلال العيد

2024-06-19 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، (19 حزيران 2024)، عن انتعاش عجلة الاقتصاد في العاصمة بغداد خلال أيام عيد الأضحى.

وقالت عضو المجلس أسيل الخالدي لـ "بغداد اليوم"، ان "عجلة الاقتصاد تدور بشكل جيد في العاصمة بغداد خلال أيام عيد الأضحى وحتى قبله وهناك حركة شراء وتبضع مختلفة، كما هناك حركة للعوائل في الأماكن العامة والترفيهية والسياحية رغم ارتفاع درجات الحرارة".

وبينت الخالدي، ان "الاستقرار الأمني وكذلك الاقتصادي دفع الكثير من السياح للقدوم إلى بغداد خلال عطلة عيد الأضحى من مختلف المحافظات وكذلك من بعض الدول العربية وهذا أيضا دفع بتحريك عجلة الاقتصاد".

وتوقعت "وفي ظل الاعمار والتطور في بغداد ان تصبح قريبا عاصمة مهمة للسياحة في المنطقة" على حد قولها.

وتشهد أسواق بغداد ومناطقها السياحية خلال أيام العيد زخما في الحركة بين المواطنين للتبضع او التنزه ما ينهي حالة الركود التي تعيشها تلك المرافق الحيوية خلال باقي ايام السنة.