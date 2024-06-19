منظمة اسرائيلية: وضع "أنصار الله الأوفياء" على "قائمة الإرهاب" ستتبعه اجراءات اخرى

2024-06-19 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ترجمة

كشفت منظمة جي ان اس المقربة من الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، عن تفاصيل اجتماع عقدته الخارجية الامريكية مع كوادرها ومسؤولين في وكالة الاستخبارات الامريكية الاثنين الماضي، مؤكدة ان مخرجات تلك الاجتماعات تضمنت "حزمة من الإجراءات" ضد الفصائل العراقية المسلحة وابرزها حركة انصار الله الاوفياء.

وقالت المنظمة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الاجتماع الذي عقدته الخارجية تضمن البحث في مجموعة من الإجراءات لــ "التصدي" للتهديدات التي تصدر عن "فصائل محور المقاومة العراقية"، مؤكدة ان ما صدر عنها علنا حتى اللحظة هو استهداف حركة انصار الله الاوفياء وامينها العام.

وتابعت "الخارجية الامريكية قررت وضع حركة أنصار الله الاوفياء وامينها العام حيدر مزهر على قائمة الإرهاب بدرجة خاصة"، موضحة ان الخارجية الامريكية بدأت بالتنسيق مع باقي المؤسسات الامريكية والدولية لاستهداف الفصيل الذي تتهمه بالضلوع بهجمات ضدها.

وأشارت المنظمة الى ان مسؤولين من داخل الخارجية الامريكية صرحوا لها، بان الادارة الامريكية تملك ادلة على ضلوع حركة انصار الله الاوفياء بهجوم يناير ضد القوات الامريكية بالإضافة الى اطلاقها "تهديدات عديدة ضد المصالح والقوات الامريكية في العراق والمنطقة"، بحسب وصفها.