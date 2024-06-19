انتشار عسكري مستمر "خشية تجدد النزاع" في الحيدرية

2024-06-19 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، عن استمرار الانتشار العسكري في ناحية الحيدرية بمحافظة النجف خشية تجدد النزاع.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اخر حصيلة للنزاع العشائري في الحيدرية بمحافظة النجف، بلغ قتيلين اثنين وجرحى اثنين، واعتقال ثلاثة اشخاص حتى الان".

واشار الى ان "الانتشار العسكري مستمر خشية من تجدد الاشتباكات المسلحة".

وشهدت ناحية الحيدرية بمحافظة النجف نزاعا عشائريا عنيفا منذ ساعات ظهر اليوم، بسبب خلاف على قطعة ارض، فيما وصل الحال الى اطلاق النار على سيارات الدفاع المدني لمنعها من اخماد حريق اندلع بسبب النزاع العشائري.