2024-06-19 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً برعاية كبار السن.وقال الأسدي خلال زيارته إلى دار العطاء لرعاية المسنين برفقة منظمة بلدي لرعاية شؤون المرأة لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "يسعدني أن أكون معكم اليوم في دار المسنين للاحتفال بعيدنا المبارك. هذه الزيارة تحمل في طياتها معاني الوفاء والتقدير لكم، أنتم الذين أعطيتم وضحيتم من أجل بناء هذا الوطن، نعلم جيداً أن العيد هو مناسبة للفرح والسرور، ولا يكتمل فرحنا إلا بوجودكم ومشاركتكم في هذه اللحظات السعيدة".واضاف، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً برعاية كبار السن وتوفير كل ما يلزم لضمان حياتكم بكرامة واحترام"، لافتا الى "إن وجوده بينه اليوم يعزز من إصرارنا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية لكم، لأنكم جزء لا يتجزأ من المجتمع".وتابع: "نحن نعمل جاهدين على تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة في دور المسنين، لضمان توفير بيئة صحية واجتماعية ملائمة تتيح لكم عيش حياة كريمة ومستقرة. أنتم تستحقون كل تقدير واعتراف لما قدمتموه من إنجازات وتضحيات طوال حياتكم".ومضى بالقول: "في هذا العيد المبارك، نحمل لكم أوراق شمول آخر وجبة من المسنين في هذه الدار وسنستمر لنكمل جميع الدور وشمولهم بخدمات الوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل جاهدة الآن مع هيئة الحج والعمرة على أن تكون حصة ثابتة للمسنين لكي يؤدوا هذه الشعيرة في الموسم المقبل بإذن الله".