وزير الكهرباء يوجه بإدخال 4 مغذيات جديدة في منطقة النهروان ببغداد

2024-06-19 23:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بإدخال 4 مغذيات جديدة في منطقة النهروان ببغداد لفك الإختناقات في الشبكة الكهربائية.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية خلال أيام العيد، متفقداً قواطع الصيانة ‏ومحطات التوزيع في بغداد، حيث زار اليوم الأربعاء، قطاع الرصافة الجنوبي في ‏منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة، والتقى عددا من أهالي المنطقة".‏واضاف انه "استمع الى شرح قدمه مدير القطاع عن واقع التجهيز والتحديات التي ‏تواجه استقرارية الشبكة الكهربائية، فيما اطلع من خلال سجلات الشكاوى الورقية ‏والإلكترونية على معدل الإستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجة الأعطال ، مبينا انه "خلال تواجده في قطاع الرصافة الجنوبي، التقى الوزير جمعاً من المواطنين ‏الذين طرحوا مشاكل المنطقة مع الكهرباء مناشدين بإيجاد حلول جذرية لها".‏وتابع: "كما قام الوزير بجولة ميدانية في أحياء المنطقة وزار محطات الطاقة، وأوعز ‏بإدخال (4) مغذيات جديدة على وجه السرعة لغرض فك الإختناقات في الشبكة، ‏وشمول جميع مناطق النهروان بخطة التأهيل التي تجري حالياً في عدد من مناطق ‏العاصمة". ‏ودعا الوزير، بحسب البيان، الدوائر المعنية لدراسة إنشاء محطة (132) لغرض إيجاد معالجة ‏نهائية لمشكلة فك الإختناقات وتوفير إتاحات كافية للتخفيف عن الشبكة ضمن ‏المرحله المقبلة.‏