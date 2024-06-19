اجتماع أمني موسع لمناقشة تأمين عودة الحجاج واحتفال عيد الغدير

2024-06-19 23:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

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ترأس الفريق أول الركن د. قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في مقر القيادة، عبر الدائرة التلفزيونية، ضم السادة قائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية وضباط هيئات ركن القيادة وقادة العمليات والفرق ومدراء شرطة المحافظات وممثلين عن (قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش وقوات البيشمركة وهيئة المنافذ الحدودية ودائرة عمليات وزارة الداخلية) لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بتأمين عودة الحجاج ضيوف الرحمن إلى البلاد براً وجواً.

وفي بداية الاجتماع نقل السيد نائب قائد العمليات المشتركة تحيات وتبريكات السيد القائد العام للقوات المسلحة إلى جميع القادة والآمرين في تشكيلات قطعاتنا الأمنية، وثناء سيادته على أداء هذه القطعات والتنسيق العالي فيما بينها من أجل إنجاح العمل الأمني.

وأكد السيد نائب قائد العمليات على أهمية تكثيف الجهود من أجل إنجاح عملية التفويج العكسي للحجاج لغاية تأمين وصولهم إلى مناطق سكناهم، مبيناً أن قطعاتنا الأمنية تعمل بشكل مهني رغم الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

وفي محور آخر شدد السيد النائب على ضرورة استمرار عمل القطعات الأمنية في تطبيق الخطط المرسومة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تأمين الاحتفال بعيد الغدير الأغر وتسهيل حركة المواطنين خلال هذه المناسبات وحماية التجمعات.

ووجه سيادته بتنظيم حملات توعوية تثقيفية لتعزيز الأمن والتأكيد على فحص منظومات الدفاع المدني وإجراءات السلامة واستنفار جميع الجهود لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتنسيق الفعال مع المؤسسات والمواطنين .

كما شدد السيد نائب قائد العمليات المشتركة على الحفاظ على المنجز الأمني والعمل بروح الفريق الواحد ومواصلة الضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية خلال واجباتها التي تقوم بها في مختلف قواطع المسؤولية، وفي ختام الاجتماع عبر عن أمنياته أن تعاد الأعياد على العراق وشعبه بألف خير.

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19 حزيران 2024