اخماد حريق كبير داخل مخزن للمواد الانشائية في منطقة الشعب

2024-06-20 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن إخماد حريق نشب في بناية تجارية بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق متخذ كمخزن للمواد الإنشائية ومحلات تجارية مشيدة أجزاء منها بالواح السندويج بنل سريع الاشتعال"، مبيناً، ان "البناية في مجالها مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تقع بمنطقة الشعب شمال شرق ببغداد".

وأشار الى "استنفار فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن ما يجاورها من أبنية ودور سكنية وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".