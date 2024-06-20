وزير العمل يعلن شمول المسنين بخدمات الوزارة والسعي لحصة حج ثابتة للشريحة

2024-06-20 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن خطة الوزارة بشأن الدور الإيوائية الخاصة بالمسنين.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن الأسدي قوله خلال زيارته اليوم (دار العطاء) لرعاية المسنين برفقة منظمة بلدي لرعاية شؤون المرأة لتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى "يسعدني أن أكون معكم اليوم في دار المسنين للاحتفال بعيدنا المبارك، هذه الزيارة تحمل في طياتها معاني الوفاء والتقدير لكم، أنتم الذين أعطيتم وضحيتم من أجل بناء هذا الوطن، نعلم جيداً أن العيد هو مناسبة للفرح والسرور، ولا يكتمل فرحنا إلا بوجودكم ومشاركتكم في هذه اللحظات السعيدة".

وأضاف، إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً برعاية كبار السن وتوفير كل ما يلزم لضمان حياتكم بكرامة واحترام ووجودكم بيننا اليوم يعزز من إصرارنا على تقديم أفضل الخدمات والرعاية لكم، لأنكم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا".

وتابع الأسدي "نحن نعمل جاهدين على تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة في دور المسنين، لضمان توفير بيئة صحية واجتماعية ملائمة تتيح لكم عيش حياة كريمة ومستقرة، أنتم تستحقون كل تقدير واعتراف لما قدمتموه من إنجازات وتضحيات طوال حياتكم".

وقال وزير العمل مخاطباً المسنين في الدار الى، انه "في هذا العيد المبارك، نحمل لكم أوراق شمول آخر وجبة من المسنين في هذه الدار وسنستمر لنكمل جميع الدور وشمولهم بخدمات الوزارة، كما يطيب لي أن أعلن لكم أن الوزارة تعمل جاهدة الآن مع هيئة الحج والعمرة على أن تكون حصة ثابتة للمسنين لكي يؤدوا هذه الشعيرة في الموسم المقبل".