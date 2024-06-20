كندا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"

2024-06-20 00:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أدرجت كندا الأربعاء، الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"، داعية مواطنيها إلى مغادرة الجمهورية الإسلامية. وقال وزير الأمن العام دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي "اتخذت حكومتنا قرارا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي". ورأت أوتاوا أن إيران "اثبتت ازدراءها بحقوق الإنسان" واظهرت " نية لزعزعة استقرار النظام الدولي". وعبر هذا القرار، تستطيع كندا تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم أمام القضاء، إضافة الى حظر كل التعاملات المالية. وتتضمن القائمة الكندية السوداء نحو ثمانين كيانا، بينها حركة حماس وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وحركة طالبان وتنظيم الدولة (داعش) وجماعة بوكو حرام. بالإضافة إلى فيلق القدس