سويسرا تتعادل مع إسكتلندا في اليورو

2024-06-20 00:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأرجأ منتخب سويسرا تأهله لدور ال16 ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بتعادله (1-1) أمام إسكتلندا الأربعاء في ثاني جولات المجموعة الأولى.جاء هدفا المباراة التي احتضنها ملعب (راين إنرجي) في كولونيا، في ال45 دقيقة الأولى وبأقدام سويسرية، حيث كانت البداية في الدقيقة 13 بهدف ذاتي سجله فابيان شار في شباكه بالخطأ مانحا التقدم لإسكتلندا.بينما تعادل النجم المخضرم شيردان شاكيري لسويسرا في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة.