بغداد تنهي يومها بجثة داخل متنزه وإصابات بمشاجرات

2024-06-20 00:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة رجل خمسيني مرمية داخل متنزه مرآب بعقوبة القديم ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد.

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وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجثة بدت عليها آثار كدمات ودماء في العين اليسرى.

وفي حادث آخر، أصيب شخص نتيجة تعرضه لطعنة سكين بسبب مشاجرة مع عدد من الأشخاص لم تعرف أسبابها ضمن منطقة حسينية المعامل.

وأضاف أن قوة امنية تدخلت للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين.

وعلى صعيد مواز، أصيب عدد من الأشخاص إثر شجار ضمن مدينة الشعلة استخدمت فيه اسلحة بيضاء.