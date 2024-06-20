2024-06-20 02:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل شخص خمسيني على يد إبنه المراهق 15 عاماً في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "من خلال التحقيق الابتدائي مع ابن المجني عليه في حادث القتل داخل دار في منطقة حي التراث، اعترف صراحة بقتل والده انتقاماً لتعرض للإغتصاب ولعدة مرات في الأيام الماضية".

وفي تفاصيل الحادث، أضاف المصدر، إن الفتى المراهق قال خلال اعترافه، إن والده حاول اغتصابه مجدداً مساء يوم الأربعاء، مما دفعه (الابن) إلى قتل والده من خلال مسدس بعدة اطلاقات".