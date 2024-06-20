برنت يحوم دون أعلى مستوى في 7 أسابيع مع ترقب المخزونات وتوترات الشرق الأوسط

2024-06-20 08:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم تشهد العقود الآجلة لخام برنت تغيرا يذكر في آسيا، اليوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى في سبعة أسابيع قليلا، مع ترقب السوق للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية المقبلة.

وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت في أغسطس ستة سنتات إلى 85.13 دولارا للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم أمس الأربعاء بسبب العطلة الأمريكية، مما أبقى التداول ضعيفًا إلى حد كبير.

وانخفض عقد أغسطس/ آب الأكثر نشاطًا بمقدار 17 سنتًا إلى 80.54 دولارًا للبرميل.

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ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط الأسبوع الماضي في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.