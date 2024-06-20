اسعار النفط تستقر قرب اعلى مستوى لها في 7 أسابيع

2024-06-20 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في آسيا اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، لتحوم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، إذ تدرس الأسواق التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع ترقبها بيانات المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت لشهر آب/ أغسطس 6 سنتات إلى 85.13 دولار للبرميل.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تموز/ يوليو، والتي يحل أجلها اليوم، انخفضت 15 سنتا إلى 81.42 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء بسبب عطلة في الولايات المتحدة، مما جعل نشاط التعاملات ضعيفاً إلى حد كبير. وانخفضت عقود آب/ أغسطس الأكثر نشاطا 17 سنتا إلى 80.54 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة مع عكوف السوق على تقييم أثر أنباء عن توغل الدبابات الإسرائيلية في غزة.

وقالت كبيرة محللي الأسواق لدى فيليب نوفا بريانكا ساشديفا "تتوقع الأسواق تصعيدا في أزمة غزة مما سيؤثر على إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الهامة".

ومع ذلك، قالت ساشديفا إن المخاوف بشأن زيادة المخزونات تبدو وكأنها تطغى على المخاوف من تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الوقت الحالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط قبيل صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية، والذي تم تأجيله يوما بسبب العطلة.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط عن الأسبوع الماضي الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

وكانت مصادر بالسوق قد قالت نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي إن تقريرا خاصا بالقطاع صدر يوم الثلاثاء أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 حزيران/ يونيو، بينما انخفضت مخزونات البنزين.

المصدر: وكالات