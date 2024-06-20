تغريم منتخبي ألبانيا وصربيا بسبب أحداث يورو 2024

2024-06-20 09:48:02 - المصدر: واع

متابعة-واعقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغريم منتخبي ألبانيا وصربيا عقب أحداث مباريات الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.وتعرضت صربيا للهزيمة 1-0 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة مساء الأحد.وعقب ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه فتح إجراءات تأديبية ضدهم، بسبب هتافات استفزازية وإلقاء الجمهور الصربي أجساما غريبة على أرض الملعب.وتم التأكيد ليلة الأربعاء على أن "يويفا" فرض غرامة على اتحاد كرة القدم الصربي تصل إلى 14.5 ألف يور.كما تم فرض غرامات على ألبانيا بعد مباراتها ضد إيطاليا التي خسرتها 2-1 السبت الماضي، حيث أطلق المشجعون الألبان كرة نارية كبيرة عقب هدف التقدم الذي سجله فريقهم، وألقوا أجساما غريبة على أرض الملعب ورددوا هتافات استفزازية وخرج أحد مشجعي الفريق لأرض الملعب.ولعب المنتخب الألباني مباراتين في البطولة ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، وبعد جولة واحدة يتذيل المنتخب الصربي المجموعة الثالثة بلا نقاط.المصدر: RT