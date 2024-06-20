2024-06-20 10:06:07 - المصدر: منصة إيشان

طالب النائب المصري محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الجهات المعنية بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج. وتقدم النائب المصري محمد عبد العليم داود، ببيان عاجل بشأن وفيات المصريين خلال موسم الحج، لرئيس المجلس، موجها للحكومة. وقال عبد العليم داوود في بيانه: “ما حدث في موسم الحج هذا […]

ظهرت المقالة برلماني مصري يطالب بفتح تحقيق حول وفيات المصريين واختفاء جثامينهم خلال الحج أولاً على ايشان.