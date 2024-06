ذي قار تستعد لموجة حر شديدة: 51 درجة مئوية متوقعة غدا الجمعة

2024-06-20 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن محافظة ذي قار ستشهد يوم غد الجمعة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 51 درجة مئوية، والصغرى إلى 34 درجة مئوية. وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الطقس اليوم الخميس...

