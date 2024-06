كهرباء ذي قار تناشد المواطنين للترشيد مع اقتراب الحرارة من 51 درجة

2024-06-20 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:دعت مديرية توزيع كهرباء ذي قار المواطنين في المحافظة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حر شديدة تعتبر الأعلى على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في الناصرية إلى 51 درجة مئوية يوم غد الخميس. وأكدت المديرية في بيان لها اطلعت...

