تصفية مفرزة "إرهابية" واستهداف مواقع "داعش" في كركوك

2024-06-20 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، بتنفيذ خطوة استباقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن محافظة كركوك.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوات الجو العراقية بتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت عملية عسكرية ناجحة في وادي الشاي بمحافظة كركوك، باستخدام طائرات F-16 وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وبينت، أن القوات تمكنت من تدمير مفرزة إرهابية تتكون من ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى استهداف وتدمير أوكار وأنفاق المفرزة في نفس المنطقة.

وأوضحت، أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المستمرة للقضاء على خلايا داعش النائمة وتأمين المناطق المحررة، مع التأكيد على قدرة القوات العراقية في التعامل الفعال مع التهديدات الإرهابية.