2024-06-20 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

The post فيديو: قرى خفاجة تستغيث من العطش تزامناً مع زيارة وزير الموارد المائية لذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.