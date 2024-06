أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلى بمدينة الناصرية

2024-06-20 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : الـــــــــــخـــــــضــــــــــــــــــروات : طماطم 750 بطاطا 750 خيار 1000 باذنجان750 بصل اصفر 1500 بصل أبيض 1500 شجر 1000 جزر برتقالي1000 خس 1500 لهانة حمراء 1000 لهانة بيضاء 1000 فلفل بارد عراقي 2000 خيار عراقي 1000 ثوم وزن 5000 باميا 4000 بروكلي 6000 فطر كيلو 5000 فاصوليا خضراء...

