السوداني: مجلس الوزراء سيصدر مقررات لدعم النشاطات التطوعية

2024-06-20 11:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سعي الحكومة لإقرار عدد من المقررات في مجلس الوزراء لدعم النشاطات التطوعية. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني، استقبل، عدداً من ناشطات وناشطي العمل التطوعي، من الذين قدّموا مبادرات إنسانية وخيرية مؤثرة، وتركت بصماتها في المجتمع والمستفيدين، من مختلف الفئات والنشاطات. وأثنى السوداني على الأعمال التي يؤديها المتطوعون والتي تضمنت قصصاً إنسانية مهمة، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والخدمة الإنسانية بوصفها رابطاً يقوي وشائج المجتمع، ويعزز إيمان الأفراد بأهمية التكافل الاجتماعي وينشر روح المساعدة والثقة المتبادلة، وهو ما ينعكس في النهاية على الاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي. وأكد السوداني، بحسب البيان سعي الحكومة لدعم النشاطات