وضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العراق قريبا

2024-06-20 11:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت أمانة بغداد، عن قرب وضع حجر الأساس لأكبر مشروع ترفيهي في العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المعاون الفني للعلاقات والإعلام في الأمانة عدي كاظم طالب قوله إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار غرفة العمليات في أمانة بغداد، مشيرا الى ان أمين بغداد قدم للسوداني رؤية متكاملة عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك والاستنفار الكامل الذي تقوم به في تقديم الخدمات وتهيئة مناطق ترفيهية وإدامتها أيضا مع استنفار جهود دائرة مياه بغداد ومجاري بغداد والدوائر البلدية وقيامها بأعمال التنظيف اليومية واستمرار أعمال الصيانة. واضاف كاظم انه في غرفة العمليات هناك فرقة