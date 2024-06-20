الدفاع المدني تصدر وصايا وارشادات لفصل الصيف

2024-06-20 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، مجموعة من الوصايا والارشادات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فأننا نوصي بالآتي:

1- يجب أخلاء السيارات من المواد المدرجة في أدناه عند ركنها:-

أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار.

ب- القداحات بأنواعها المختلفة.

ج- قناني المشروبات الغازية أو قناني الماء.

د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).

و - عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

س- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية أن أمكن ذلك.

ح - عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.

ط- عدم تعبئة أطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.

2- الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس لتعويض نقص السوائل في الجسم.

3- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.

4- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة أو أحد أفرادها وأن تكون أجهزة الحماية رصينة.

5- تجنب أستخدام النقاط الكهربائية ذات المناشئ الرديئة وكذلك الأنتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.

6- عدم تحميل الاسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها فضلاًً عن الأبتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.

7- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاًً خلال الفترة من الساعة 11 صباحاًً وحـــــــــــــــــتى الساعة 3 ظهراًً.

8- تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فأختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.

9- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.

10- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهو الاجراء الأصح.

11- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاًً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.

12- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.

13- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاًً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالاوكسجين.

14- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لاسمح الله.