وزيرة الهجرة: رئيس الوزراء حريص على إيصال منحة الـ4 ملايين للعائلات العائدة من المخيمات

2024-06-20 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملاأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، استمرار توزيع منحة الـ4 ملايين دينار للعوائل العائدة من النزوح، فيما اشارت الى حرص رئيس الوزراء على إيصالها للعائلات المسجلة كافة.وقالت جابرو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منحة الأربعة ملايين مستمرة ولا تتأثر في الموازنة"، مؤكدة أن "رئيس الوزراء حرص على إيصال المنحة للعوائل النازحة المسجلة".وأشارت، الى أن "وزارة الهجرة والمهجرين، تعمل على تقديم المنحة بشكل مباشر أثناء خروج العائلات من المخيمات".ونوهت، بأن "العائلات المقيمة في مخيمات أربيل ودهوك يتم تسليمهم المنحة أثناء عودتهم الى مناطقهم الأصلية".وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين في وقت سابق جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد