إيران ترد على كندا

2024-06-20 12:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

ندّدت إيران الخميس بقرار الحكومة الكندية إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القرار غير مسؤول. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان قرار الحكومة الكندية بالاجراء العدائي. وأضاف كنعاني أنّ "هذا العمل غير المسؤول والاستفزازي يدخل في إطار المسار الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية منذ أكثر من عقد"، موضحاً أنّ طهران تحتفظ بالحق في تقديم ردّ متناسب". وأعلنت كندا الأربعاء إدراج الحرس الثوري على قائمتها السوداء، متهمة طهران بـ"دعم الإرهاب" و"إظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، فضلاً عن الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون". وبناء على هذا القرار، تستطيع كندا