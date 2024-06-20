2024 عام صعب للاجئين

2024-06-20 12:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

اتخذت معظم الدول التي تستقبل اللاجئين، اجراءات مشددة حيالهم، بعد توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق بشأن ذلك، اضافة الى فرض الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قيودا كثيرة على اللاجئين. سيكون عام 2024 عاما صعبا للاجئين، بعد قيام أغلب الدول التي يتوجه إليها اللاجئون بتعديل إجراءات اللجوء الخاصة بها. بعد ثماني سنوات من صراع الاتحاد الاوروبي حول قوانين وإجراءات قبول اللاجئين، توصل الاتحاد إلى اتفاق للسيطرة على حدود بلدانهم بوجه اللاجئين. ولايقتصر تشديد الإجراءات على الاتحاد الأوروبي، فقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قيودا كثيرة على اللاجئين. دول الاتحاد الأوروبي، قررت تسجيل أي لاجىء يصل إلى إحدى الدول الأعضاء عن طريق البر