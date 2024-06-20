تفكيك خلية "ارهابية" في تكريت وعملية أمنية على حدود ديالى

2024-06-20 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بتفكيك خلية تابعة إلى تنظيم "داعش" مؤلفة من ثلاثة أفراد في منطقة حي القادسية وسط مدينة تكريت.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال تمت بنجاح بعد حصول المعلومات الاستخبارية والمتابعة الدقيقة التي أدت إلى القبض على أفراد هذه الخلية التي تُعتبر جزءًا من خلايا التنظيم النائمة.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المعتقلين إلى مقر أمني لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

في السياق نفسه، أكد المصدر، أن قوة من فوج الطوارئ التاسع أطلقت عملية أمنية مشتركة تضمنت تفتيش المناطق المحاذية لنهر العظيم والحدود الفاصلة مع محافظة ديالى.

وأوضح، أنه تم نصب كمائن نهارية وليلية لمراقبة الحركة وتعقب أي خلايا محتملة لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، وذلك في قرى بيشكان، حاوي كبيبه، وحاوي الكلعه.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للقوات الأمنية لمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحدودية بين صلاح الدين وديالى، بهدف ضمان الاستقرار وسلامة المواطنين في المنطقة.