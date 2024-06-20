اللواء رسول: القائد العام وجه بتنفيذ ضربات استباقية ضد بقايا داعش

2024-06-20 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول استمرار الأجهزة الأمنية باستهداف بقايا داعش بناء على توجيهات القائد العام

وذكر رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه بتنفيذ عمليات استباقية ضد ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة".

وثمن رسول جهد الاستخبارات العسكرية من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة المستمرة لتحركات بقايا عصابات داعش ، مبينا أن الضربة الأخيرة في كركوك على تلك العصابات جاءت بعد ثلاثة أيام من المراقبة الدقيقة بعدها تم توجيه طائرات القوة الجوية العراقية باستهداف أوكارهم بضربتين جويتين أصابتا الأهداف بدقة".

وبين أن" الجهد الاستخباراتي و العمليات الاستباقية والتنسيق والإشراف الكبير لقيادة العمليات المشتركة له الدور الكبير بتوجيه القطاعات والأجهزة الاستخباراتية وكذلك الموارد الاخرى من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطائرات الاستطلاع لاستهداف ما تبقى من هذه العصابات الإرهابية، مؤكدا استمرار جميع الأجهزة الأمنية وبلا توقف باستهداف ما تبقى من هذه العناصر الإرهابية المنهزمة ".

تمكن صقور الجو ، اليوم الخميس بواسطة طائرات F_16 بتوجيه ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير أوكار وأنفاق وكهوف لداعش الإرهابي في كركوك.