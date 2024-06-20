وزير الموارد: مشروع ماء البصرة سيوفر المياه العذبة لأبناء المحافظة

2024-06-20 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد وزير الموار المائية عون ذياب عبد الله أن مشروع ماء البصرة سيوفر المياه العذبة لأبناء المحافظةوذكرت وزارة الموارد المائية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أن"وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله تفقد مشروع ماء البصرة الأنبوبي مستهلا زيارته الى المحافظة بزيارة محطة ضخ PS2 ضمن المشروع والمنفذة فيها الأعمال من قبل شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري للمحطة الجديدة وبتصريف 10م3/ثا والتي تحتوي على 14 مضخة مترية من أجل تأمين استمرارية انسيابية المياه خلال القناة المغلقة مستقبلا باتجاه محافظة البصرة ،،موجها بتكثيف العمل لإنجازها ضمن توقيتاتها وتنظيف المناطق المحيطة بالمحطة ".وأضاف أن" مشروع ماء البصرة الأنبوبي من المشاريع المهمة والستراتيجية التي تنفذها الوزارة في المحافظة من أجل استدامة إيصال المياه العذبة بكمية ونوعية جيدة الى محافظة البصرة أسوه بباقي المحافظات ".وتابع أنه" يتم تنفيذ المشروع من خلال تحويل الجزء الحرج من المشروع من قناة مفتوحة الى مغلقة وبطول 55 كم وباستخدام الأنابيب وبقطر 2م و لمسافة 45كم و10كم باستخدام تقنية اللحاف الخرساني لتقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات على القناة وضمان إيصال حصة مائية ثابتة لمحافظة البصرة.".وأشار الى أن" العمل ينفذ من قبل شركات الوزارة (العراق ،الرافدين،الفاو) وبإشراف الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح ،موجها ملاكات مديرية الموارد المائية ومشروع ماء البصرة التابعة الى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل بمتابعة وإزالة التجاوزات بمختلف أنواعها وأشكالها على عمود المصب العام