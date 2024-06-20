الرقابة المالية: مقبلون على بناء ستراتيجية جديدة

2024-06-20 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الخميس، قرب بناء ستراتيجية جديدة للسنوات المقبلة، فيما أوضح تفاصيل عمله.وقال نائب رئيس الديوان، قيصر غازي زغير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الرقابة المالية شريك أساسي في بناء الستراتيجيات ومتابعة تنفيذها في جميع هيئاتنا الرقابية العاملة في مؤسسات الدولة".وأشار إلى، أن "الهيئات تقوم بمتابعة تنفيذ الستراتيجيات من قبل الوزارات والجهات الرقابية كافة، ورفع تقاريرها إلى هيئة النزاهة بمستوى ونتائج التنفيذ، إضافة إلى أن هنالك فريقاً مشتركاً مع هيئة النزاهة في بناء ستراتيجية ومتابعتها ورفع التقارير الخاصة بها".وأكد، أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مقبلون على بناء ستراتيجية جديدة للسنوات المقبلة، التي تبدأ من 2025 وصعوداً" معبراً عن أمله "الاستفادة من مخرجات مؤتمر اللقاء مع هيئات النزاهة العربية لبناء الستراتيجية".وأضاف، أن "ديوان الرقابة المالية يعمل بشفافية وينشر كافة تقاريره باستمرار، وهي منشورة بشكل رسمي على موقع الديوان، إضافة إلى التقرير السنوي ويرسل إلى الجهات ذات العلاقة للاطلاع عليه".