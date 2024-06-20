منتخبنا الوطني يتقدم 3 مراكز في قائمة تصنيف FIFA

2024-06-20 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تقدم منتخبنا الوطنيّ ثلاثةَ مراكز دفعةً واحدةّ في قائمةِ التصنيف الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA لشهر حزيران/ يونيو الحالي.

ووفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، فقد احتلَ المنتخبُ الوطنيّ المركزَ (55) عالمياً والسادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1433.07 نقطة.

وجاء منتخبنا الوطنيّ بعدَ منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في قائمةِ التصنيف.

وكان الفوزان اللذان حققهما مُنتخبنا الوطنيّ مطلع الشهر الحالي ضمن التصفياتِ القارية المزدوجة التي جرت ضمن الجولتين الخامسة والسادسة على منتخبيّ إندونيسيا (2 - 0) وفيتنام (3 - 1) السببَ في الارتقاء ثلاثة مراكز، بعدما تصدر مجموعته السادسة برصيد (18) نقطة.

وكان منتخبنا قد احتل الترتيب (58) في تصنيف شهر نيسان / أبريل الماضي قبل ان يتقدم ثلاثة مراكز ليستقر في المركز (55).



